Jim Hepple tijdelijk bij Chata

Het Chata-team wordt tijdelijk geleid door James ‘Jim’ Hepple. Dat maakt de belangenvereniging van de hospitality-industrie bekend. In het verleden was hij topman bij het toeristenbureau CTB. De Chata ondergaat een metamorfose. De vereniging gaat zich meer richten op de promotie van het eiland. Eerder maakte Chata het vertrek van directeur Maria-Helena Seferina-Rojas bekend. Nu verlaten ook Crystal Willems en Selina Maduro-Gumbs de organisatie. Beiden gaan een nieuwe uitdaging aan in de private sector. Om het gat in de organisatie te vullen is Jihan Fayad-Hammoud weer terug bij Chata als interim-officemanager. Het bestuur zoekt ondertussen naar een nieuwe directeur.