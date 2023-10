Joran van der Sloot bekent moord Natalee voor strafvermindering

Joran moet vandaag voor de Amerikaanse rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Tegenover de FBI heeft hij bekend dat hij Natalee heeft vermoord. Dat zou zijn gebeurd door haar te trappen en daarna een grote steen op haar hoofd te gooien. De bekentenis is onderdeel van een deal met de Amerikaanse justitie. In ruil krijgt hij een forse strafvermindering. Hij komt nu waarschijnlijk op vrije voeten als hij bijna 60 is. Zonder de deal zou dat ergens midden in de 80 zijn geweest, zegt misdaadverslaggever John van den Heuvel. Het is inmiddels 18 jaar geleden dat de destijds 18-jarige Natalee Holloway verdween op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien met Joran, die toen 17 jaar was.

Na een avondje stappen met veel drank en drugs, reed hij samen met twee vrienden en Natalee naar haar hotel. Daar wordt hij met de Amerikaanse afgezet. Ze wandelen volgens Van der Sloot hand in hand over het strand, waar ze zou hebben gezegd maagd te zijn. Joran wil seks en zet er naar eigen zeggen ‘enige druk’ op. Vervolgens zou de Amerikaanse tiener hem ‘erg onverwachts’ een knietje hebben gegeven tussen zijn benen. In paniek zou hij haar de zee in hebben getild en een duw hebben gegeven richting de zee. Haar lichaam werd nooit gevonden.

In Peru zit Joran een celstraf uit voor de moord op Stephany Flores.