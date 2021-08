Juninho Bacuna naar Rangers FC

Curaçaos international Juninho Bacuna speelt de komende seizoen voor de kampioen van Schotland: Rangers FC. Hij maakte de afgelopen seizoenen een sterke indruk bij Huddersfield town, op het tweede niveau in Engeland, en speelde zich daarmee in de kijker van Rangers-coach Steven Gerrard. Bacuna tekent bij Rangers voor drie seizoenen. Hoeveel Rangers voor Bacuna betaald hebben, is niet bekend gemaakt. Zijn contract bij Huddersfield liep nog 1 seizoen door. Rangers werd in de derde voorronde voor de Champions League uitgeschakeld door Malmo. De ploeg speelt nu in de playoffs voor de groepsfase van de Europa League.