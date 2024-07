Jurrangelo Cijntje gekozen in Amerikaanse honkball-draft

Jurrangelo Cijntje is tijdens de MLB Draft gekozen door de Seattle Mariners. Het team uit de Amerikaanse staat Washington mochten als vijftiende een speler uit de talentenpool kiezen en liet het oog vallen op de 21-jarige pitcher die opgroeide op Curaçao. Cijntje stond hoog aangeschreven omdat hij met beide armen harder kan gooien dan 150 kilometer per uur. Afgelopen jaar speelde hij college baseball voor Mississippi State Bulldogs. De honkballer werd tijdens de MLB Draft van 2022 geselecteerd door Milwaukee Brewers. Hij ging toen niet op het aanbod in en besloot te gaan werpen voor Mississippi State.