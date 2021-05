“Kabinetsformatie geen werk voor Gouverneur”

“De Gouverneur van Curaçao moet geen onderdeel meer zijn van de kabinetsformatie”. Dat zegt huidig formateur Chester Peterson in de EXTRA. Volgens hem is de formatie een politiek proces waar politici mee bezig moeten zijn, en niet de Gouverneur. Peterson wil dat het formatieproces op Curaçao net zo gaat als in Nederland. Sinds een paar jaar wijst de Tweede Kamer daar de formateurs aan. Tot 2012 werd dat gedaan door de Koningin. Verder zegt de formateur dat de screeningswet niet deugt. Chester Peterson is een van de leiders van de actiegroep KFO. Die willen meer autonomie voor Curaçao en minder bemoeienis van Nederland.