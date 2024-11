Kans op slecht weer blijft groot

De Meteorologische Dienst adviseert bewoners om het nieuws over het weer goed in de gaten te blijven houden. Vannacht tot 2 uur gold er een weeralarm vanwege de verwachte hevige regenval in bepaalde delen van het eiland. Ook werden krachtige windstoten verwacht, die schade kunnen aanrichten langs de kust. De code geel is inmiddels al weer ingetrokken. Maar de kans op slecht weer, hoge golven en veel regen blijft bestaan de komende dagen. Ook is er in de komende periode een verhoogde kans op bliksem.

In het geval van bliksem worden mensen geadviseerd om electronische spullen uit het stopcontact te halen en alleen vaste telefoons te gebruiken in noodgevallen. Booteigenaren moeten ook voorzichtig zijn en de voorspellingen goed in de gaten houden, aldus de Meteo.