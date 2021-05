Kathedraal van Doornen krijgt eigen postzegelserie

De Kathedraal van Doornen krijgt zijn eigen serie postzegels. De serie is vanaf vandaag verkrijgbaar. De postzegelserie is officieel uitgegeven door de directeur van Cpost samen met de maker van het kunstwerk, Herman van Bergen. Dat gebeurde bij Landhuis Bloemhof, waar het kunstwerk staat. Cpost was onder de indruk van het gebruik van de flora en fauna van Curaçao en de werkgelegenheid die de kunstenaar daarmee creëerde. Daarom wil het postbedrijf het werk van van Bergen bezegelen met een eigen serie.

Luister hier het gesprek met Herman van Bergen op Paradise FM terug: