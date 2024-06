Kaya Kaya dit jaar voor zesde keer georganiseerd

In de maand augustus zal voor de zesde keer het Kaya Kaya festival op Curaçao worden georganiseerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen. De pers zal vanmiddag op de hoogte worden gesteld van de activiteiten voor dit jaar, waarna ook de bevolking meer te weten komt. Kaya Kaya is meer dan een festival, het sociale aspect is heel belangrijk. En dit jaar is het festival langer dan ooit. Zo begint op 19 augustus 2024 de Art Week en daarmee 10 dagen van activiteiten in Otrobanda. Het festival zelf vindt op 24 augustus plaats.

Kaya Kaya is uitgegroeid tot een van de populairste feesten van het eiland. Vorig jaar kwamen vele duizenden mensen op het straatfeest af.