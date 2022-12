Kersttoespraak gouverneur

Vooruitgang vergt inspanning. Dat zei de gouverneur in haar kersttoespraak. George-Wout stond stil bij de veerkracht van Curaçaoënaars in moeilijke tijden. Ze spoorde de bevolking aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor samenwerking. ‘Onze veerkracht zal ons daarbij van dienst zijn’. De gouverneur stipte ook de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden aan en blikte vooruit op het herdenkingsjaar. De gouverneur is blij dat er ook aan deze zijde mensen bereid zijn om het gesprek over het slavernijverleden met de Nederlandse regering aan te gaan.