Khalid Sinouh vertrokken als technisch directeur FFK

Khalid Sinouh is vijf maanden na zijn aanstelling als technisch directeur van de Curaçaose voetbalbond FFK alweer vertrokken. Het contract van de voormalig doelman is op 6 juni ontbonden, zo maakte de voetbalbond van Curaçao maandag bekend. De reden van het besluit zou een verschil van inzicht zijn over visie. Sinouh werd op 15 januari van dit jaar door de FFK aangesteld als nieuwe technisch directeur. Zijn eerste wapenfeit was het aanstellen van bondscoach Dick Advocaat en assistent-bondscoach Cor Pot.

FFK bedankt Sinouh voor zijn geleverde werk. De 49-jarige Sinouh verdedigde in zijn carrière onder meer het doel van RKC en Sparta.