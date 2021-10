Kim Feenstra start sterilisatiecampagne op Caribische eilanden

Kim Feenstra heeft vandaag een grote sterilisatiecampagne gestart voor de Caribische eilanden, voornamelijk op Curaçao en Bonaire. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Dierenhulp. Het model is ambassadeur van de stichting en staat in het kader van dierendag (4 oktober) stil bij dierenleed wereldwijd. Stichting Dierenhulp hoopt met de campagne de 1.500 sterilisaties die gemiddeld per jaar worden uitgevoerd te overtreffen.