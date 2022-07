Kleinere hotels profiteren nauwelijks van groei toeristen

De kleine hotels en appartementen op Curaçao hebben vorige maand nauwelijks geprofiteerd van de stijging van het aantal toeristen op het eiland. In juni 2022 bezochten 37.000 verblijfstoeristen ons eiland, maar de bezettingsgraad van de kleinere accomodaties was niet hoog, gemiddeld net iets meer dan 50 procent. Volgens een persbericht van de organisaties van kleinere accomodaties CASHA, in samenwerking met CHATA, was juni een goede maand voor de eigenaren van appartementen en kleinere hotels om ‘klusjes te doen waar men anders niet aan toe komt.’