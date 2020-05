Klesch-deal waarschijnlijk vertraagd

De deal met Klesch Group als nieuwe exploitant van de raffinaderij zou in principe eind juni afgerond zijn, maar er komt waarschijnlijk vertraging. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath vanmorgen. Het plan was dat Klesch in juli aan de slag zou gaan op Curaçao, maar door de coronacrisis is dit misschien niet haalbaar. De regering is wel in gesprek met andere bedrijven om wellicht tijdelijk te kunnen inspringen tot Klesch het overneemt. Het streven is nog steeds om een deal met hen te sluiten.