Kluivert vervangt tijdelijk Hiddink

Patrick Kluivert vervangt tijdelijk Guus Hiddink als bondscoach van het Curaçaose voetbalteam. Dat bevestigde voorzitter Shaheen Elhage van voetbalbond FFK vanmorgen op Paradise FM. Kluivert werkt momenteel bij Barcelona en kreeg gisteren officieel toestemming van zijn club. Guus Hiddink is momenteel aan het herstellen van Corona, zo stelt het ANP. Onduidelijk is hoe lang hij uit de running is. Kluivert zit in elk geval op de bank bij de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden, en mogelijk ook bij de Gold Cup die op 10 juli begint. Elhage verwacht wel dat Hiddink weer terugkomt als coach.

De spelers van het Curaçaose team zijn inmiddels op de hoogte van de verandering. Einde van de maand begint de ploeg met het trainen voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK. De FFK is blij met de tijdelijke vervanging door Kluivert. Kluivert was al eerder bondscoach van Curaçao in 2015 en 2016.