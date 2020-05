Knops: (ei)landen kunnen het niet aan

Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijsrelaties wordt door de coronacrisis meer dan ooit duidelijk hoe kwetsbaar Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn. Hij schreef gisteren in een brief aan de Tweede kamer: ‘Eens temeer zien we nu wat eigenlijk al langer zichtbaar was, namelijk dat de landen hun eigen autonomie niet kunnen dragen.’ Volgens de staatssecretaris moet de Nederlandse steun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten terecht komen bij die inwoners en bedrijven die het nu het hardst nodig hebben. Daarom ligt volgens hem de focus van de geleverde steun op medische en humanitaire hulp.