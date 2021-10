Knops ontevreden over aanpak topsalarissen

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knop is niet tevreden over de aanpak van topsalarissen door de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zo blijkt uit een brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer. De salarissen van topfunctionarissen moesten bijgesteld worden naar maximaal 130 procent van het salaris van de Curaçaose premier. Dat is namelijk één van de harde voorwaarden voor liquiditeitssteun uit Nederland. De door de landen opgestelde regelingen vertonen echter grote verschillen. Ook blijken de regelingen onvoldoende effectief te zijn. Volgens Nederland moet voor één november de salarissen van de topfunctionarissen in lijn liggen met haar eerdere besluit.