‘Als er geïnvesteerd wordt in lokale economie kunnen we het zelf’

Giselle Rosalia de nummer twee op de lijst van Kousa Prome was te gast bij Nadine. Kousa Prome streeft naar totale onafhankelijkheid voor Curaçao. Er kan volgens Rosalia miljoenen bespaard worden door corruptie aan te pakken. Dit geld kan weer gebruikt worden door te investeren in de eigen lokale economie. In educatie, de lokale productie, de Curaçaose identiteit en de raffinaderij moet flink geïnvesteerd worden volgens Kousa Prome. We kunnen het echt zelf, aldus Rosalia.

Bekijk hier het hele gesprek met Giselle Rosalia op Paradise FM terug: