Kustwacht Caribisch gebied breidt uit

De Kustwacht gaat groeien. Met meer personeel ontwikkelt de organisatie zich tot een 24/7 opererende instantie. Dat staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied dat minister van Defensie aan de Kamer heeft gestuurd. De nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met de personeelsuitbreiding versterkt de Kustwacht onder meer het grenstoezicht. Daarnaast investeert de organisatie komend jaar in nieuw en bestaand materieel.