Kustwachthelikopter evacueert gewonde Fransman van catamaran

De Kustwachthelikopter heeft vrijdagnacht een Franse man geëvacueerd die gewond was geraakt op een catamaran. De boot was op de rotsen gelopen ter hoogte van Hambrak aan de Oostkant van Curaçao. Nadat er een melding vrijdagavond binnen was gekomen is de CITRO-boot naar de gestrande boot gevaren. Personeel van de vrijwilligersorganisatie wist aan boord van de catamaran te komen, maar kon door de sterke stroming niet meer terugkeren naar de CITRO-boot. Daarop is besloten de helikopter te sturen. Die evacuatie verliep succesvol. De Fransman werd bij Hato opgevangen door ambulancepersoneel en overgebracht naar het CMC voor verdere medische zorg.

Dat heeft de Kustwacht dit weekend bekend gemaakt. Aan boord van de catamaran waren een Franse man en vrouw. De man had al verwondingen opgelopen voordat de catamaran vastliep op de rotsen.