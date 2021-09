“Legumai ‘beef’, por otro!”. In het Nederlands: “Laat die ruzie maar zitten, het kan anders”! Zo luidt het motto van de Kerncommissie Restorative Justice die conflicten onder jongeren en geweld op school wil voorkomen. Met een short film wil de organisatie het onderwerp “conflicten onder jongeren” aankaarten. Daarin is te zien hoe die conflicten opgelost kunnen worden door middel van Restorative Practices. De afgelopen weken zijn er video’s gedeeld via social media waarin vechtpartijen tussen schoolgaande jongeren te zien zijn. In één van de opnamen was zelfs een ouder betrokken.