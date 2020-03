‘Laatste positieve test ging om ADC-medewerker’

De zevende persoon die positief getest is op het coronavirus was een medewerker van het Analytisch Diagnostisch Centrum. Veertien medewerkers van het ADC zijn inmiddels in quarantaine gesteld. Dat heeft Gerstenbluth na meerdere vragen uiteindelijk geantwoord aan Yves Cooper tijdens de persconferentie.

Journalisten Maarten Schakel, Germone de Lima en Dick Drayer stelden de vraag over de besmetting eerder al en kregen geen duidelijk antwoord. Ze roepen de regering op om transparante communicatie over het coronavirus.