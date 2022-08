Landmacht oefent deze week op Bonaire

De landmacht oefent tot en met volgende week dinsdag op Bonaire. Vandaag ging de training van start. Het is de bedoeling dat de militairen het land en de bevolking van Bonaire beter leren kennen. Ook oefenen in een ander klimaat is een van de redenen om daar te trainen. De eenheid gaat onder andere het gebied verkennen, eigen vaardigheden bijhouden en de mangroves kappen voor het goede doel. De oefeningen vinden plaats zowel te voet als met (leger)voertuigen. De militairen zullen ook te zien zijn in bewoonde gebieden.

