Landsbegroting afgesloten met 235 miljoen in de min

De Landsbegroting voor 2020 sluit per eind juli af met 235,8 miljoen gulden in de min. Dat blijkt uit de Financiële Management Rapportage die door de minister van Financiën aan de Staten is gestuurd. Over heel 2020 wordt een tekort van 686,9 miljoen gulden verwacht. De begroting is uiteraard zwaar beïnvloed door het uitvallen van veel sectoren door de coronacrisis. De Rijksministerraad heeft besloten om liquiditeitssteun te verstrekken, daardoor kan de kapitaaldienst in de begroting op een positief saldo van 420,6 miljoen uitkomen en zo het negatieve saldo op de Landsbegroting dekken.