Huishoudens en bedrijven op Bonaire kunnen vanaf 1 mei tot eind dit jaar rekenen op bijna 60 dollar lastenverlichting per maand. Voor Sint Eustatius is dit ruim 50 dollar per maand en voor Saba 44 dollar. Het gaat om lagere tarieven voor electriciteit en water. De tariefsverlagingen worden automatisch door de nutsbedrijven verwerkt. Nederland heeft hier geld voor vrijgemaakt.