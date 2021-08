Limestone Resort moet binnen 2 maanden afgebroken

Het Limestone Resort aan het Spaanse Water in Brakkeput moet binnen twee maanden worden afgebroken en ontruimd. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. De familie Jungslager huurt het terrein al decennia lang van de stichting Johannes Bosco. Die hebben de huur een aantal keer verhoogd, maar dat wilden of konden de Jungslagers niet betalen. Het conflict speelt al zo’n tien jaar. Twee jaar geleden was de uitspraak in eerste aanleg, nu dus in hoger beroep. Binnen twee maanden moet van de rechter alles weg zijn, en de Jungslagers moeten nog 57 duizend gulden aan achterstallige huur betalen. Het Limestone resort is een kleinschalig eco-resort in Brakkeput Ariba, ook populair voor staycations.