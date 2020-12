Londen legt mensenrechtensancties op aan Venezuela

Het Verenigd Koninkrijk legt sancties op aan politici en overheidsfunctionarissen uit verschillende landen, waaronder Venezuela omdat ze verantwoordelijk worden geacht voor ernstige mensenrechtenschendingen. Het gaat om verschillende leden van het regime van de Venezolaanse president Maduro. Hun banktegoeden in het Verenigd Koninkrijk worden bevroren, zo heeft de regering vandaag bekend gemaakt.

Het is de derde keer dit jaar dat de Britse regering een groep mensen straft voor het schenden van mensenrechten onder de zogenoemde Magitski-wetgeving. De maatregelen zijn in coƶrdinatie met de VS genomen. In totaal zijn aan 31 mensen of organisaties sancties opgelegd.

