Man achtervolgt ex en belandt in cel

Een vrouw werd gisterochtend achtervolgd door haar ex. Het incident gebeurde op de Schottegatweg Noord. De vrouw kon haar ex-partner niet van zich afschudden en reed naar het politiebureau in Rio Canario. De man bleef haar stug schaduwen. Daar bleef het niet bij. Eenmaal bij het politiebureau bedreigde hij haar zelfs, waarna de 52-jarige man werd gearresteerd. Hij zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.