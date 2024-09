Man beschoten door scooterrijder

Om één uur vannacht heeft er een schietpartij plaatsgevonden in de Kaya Boko, in de wijk De Savaan. Daarbij is een man gewond geraakt. Volgens de politie reed het slachtoffer met twee vrienden in een auto toen twee personen op een scooter voor hen gingen rijden en een stopteken gaven. De auto stopte en een van de scooterrijders opende daarop het vuur. Het slachtoffer probeerde daarop te vluchten, maar merkte dat hij beschoten was in zijn heup. Daarop is de man door zijn vrienden naar het CMC gebracht.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en enkele kogelhulzen aangetroffen. De zaak wordt verder onderzocht.