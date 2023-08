MAN-fractie wil 5 dagen vaderschapsverlof

De MAN-fractie wil het vaderschapsverlof uitbreiden van 2 naar 5 dagen. Daarvoor heeft de fractie een wetswijziging ingediend. Momenteel krijgen vaders in overheidsdienst twee dagen vrij als hun partner bevallen is. In de private sector is het aantal dagen verlof afhankelijk van of daarover afspraken zijn gemaakt. De MAN vindt dat alle vaders evenveel dagen verlof moeten krijgen, ongeacht of ze in de private sector werken of in overheidsdienst zijn. In Nederland krijgt de partner twee weken verlof na een geboorte en op Aruba zijn er gesprekken gaande om deze uit te breiden van twee naar vijf dagen.

