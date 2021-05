Een man is gisterochtend van het dak van een school in Ronde Klip gevallen. Dat meldt de politie vandaag. De man raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd. De politie en een ambulance waren snel ter plaatse, de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was bezig met schoonmaakwerkzaamheden op het dak van de school. Hoe hij ten val is gekomen is nog niet bekend. De veiligheidsinspectie zal het voorval nader onderzoeken.