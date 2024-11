Marcel Dennert (Monumentenzorg) ontvangt Compliment van Restauratiefonds

Marcel Dennert, directeur van Stichting Monumentenzorg Curaçao, heeft gisteren het Restauratiefonds Compliment in ontvangst genomen. Tijdens zijn werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, overhandigde Uğur Özcan, directeur van het Nationaal Restauratiefonds, Marcel Dennert het compliment voor zijn tomeloze inzet voor het behoud en herstel van monumenten op Curaçao en specifiek in het historische centrum van Willemstad. Volgens het Restauratiefonds staat Dennert garant voor een duurzaam behoud van het prachtige erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Volgens het Nationaal Restauratiefonds heeft Dennert samen met zijn team ervoor gezorgd dat de zorg voor monumenten op Curaçao niet langer gezien werd als een ‘speeltje’ van de happy few, maar dat de Wereld Erfgoed-status iets is waar je als burger trots op kunt zijn en dat het van aanzienlijke economische waarde is voor het land.