Marine is drie pistolen kwijt; Marechaussee doet onderzoek

De koninklijke marine mist drie Glockpistolen. De vuurwapens horen op de kazerne van Suffisant te liggen, maar die zijn nu dus kwijt. Dat bevestigt de marechaussee. De vermissing werd afgelopen weekend ontdekt na een routinetelling. Het is niet duidelijk hoelang de wapens vermist zijn en of er ook munitie is meegenomen. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd en waar de wapens zijn.