Martina: “NOW-regeling erg belangrijk voor Curacao”

WILLEMSTAD – Volgens minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is de zogenaamde NOW-regeling erg belangrijk voor Curaçao. Via de regeling kunnen bedrijven financiële steun krijgen in de coronacrisis. In de maand juni hebben 938 bedrijven steun gevraagd. Dat heeft betrekking op zo’n 12.500 werknemers. In totaal is er 26.5 miljoen Naf in juni uitgegeven. Curaçao krijgt geld van Nederland voor de NOW-regeling. Martina wil dat de regeling ook in juni, augustus en september wordt doorgezet. Ook heeft Curaçao aan Nederland gevraagd dat ook Curaçaose bedrijven zich kunnen aanmelden voor een eenmalige regeling voor de tegemoetkoming vaste lasten voor bedrijven. Volgens Martina hebben Curaçaose bedrijven na meer dan drie maanden coronacrisis is bij veel bedrijven de bodem van de reserves bereikt. De regeling biedt een eenmalige tegemoetkoming ter aanvulling van de reserves.

(Foto: Dick Drayer)