Maximumcapaciteit Intensive Care Unit CMC bereikt

De Intensive Care Unit van het CMC heeft haar maximumcapaciteit bereikt. Zo maakt het ziekenhuis woensdagmiddag bekend. Eerder op de dag werden er 14 patiënten gemeld, maar dat liep woensdag binnen enkele uren op naar 17 patiënten. Daarvoor heeft de IC onvoldoende capaciteit, er is plek voor 16 bedden. Het ziekenhuis heeft haar capaciteit uitgebreid met de 10 bedden op de hartafdeling en overweegt om indien nodig uit te breiden met de herstelkamer die na operaties wordt gebruikt. Het personeel aldaar is bekend met de nodige procedures. Daardoor zullen er nog meer electieve operaties uitgesteld worden dan eerder vermeld. De druk op het ziekenhuis neemt nog verder toe door het aantal ziekmeldingen onder het IC-personeel. Volgens het ziekenhuis vormt vooral het tekort aan personeel de grootste uitdaging op het moment. Aan het einde van deze maand loopt het contract af van de 10 extra hulpverleners uit Nederland die nog meehelpen. Het is nog niet bekend of en wanneer er nieuw ondersteunend personeel komt.