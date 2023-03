MCB verhoogt spaarrente

De MCB verhoogt de spaarrente van 0,25 naar 0,5 procent. Deze verhoging geldt voor persoonlijke spaarrekeningen. Ook de rente van bedrijfsspaarrekeningen gaat omhoog, van 0,05 naar 0,55 procent. De nieuwe tarieven gaan per 1 mei in, in navolging van de Amerikaanse en Europese centrale banken. De rentetarieven op spaardeposito’s met een vaste looptijd en de kinderspaarrekening LITO blijven ongewijzigd.

Maar spaarders hoeven zich niet rijk te rekenen met een verhoging van de spaarrente. De inflatie is nog altijd veel hoger dan de rente, zodat de koopkracht van je geld nog steeds kleiner wordt.