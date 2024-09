McWilliam: ‘Waarom is spoedvergadering met Silvania nog niet opgeroepen?’

De leider van de fractie van de MAN in de Staten, Giselle McWilliam, spreekt er schande van dat de door de oppositie aangevraagde spoedvergadering met minister Javier Silvania nog steeds niet is opgeroepen. Maandag sloot het oude parlementaire jaar en gisteren vond de opening van het nieuwe parlementaire jaar plaats. McWilliam greep dat aan om opnieuw het belang te benadrukken van een spoedvergadering over de kwijtschelding van belastingschulden ter waarde van 3 miljard gulden. De aanvraag dateert van enkele weken terug.

Statenvoorzitter Charetti America-Francisca heeft laten weten te kijken naar de mogelijkheid om de vergadering volgende week plaats te laten vinden. Hiervoor zal contact worden opgenomen met minister Silvania, zo stelde ze volgens Amigoe.