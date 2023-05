Medisch specialisten weigeren gesprek met Silvania

De medisch specialisten weigeren om vanmiddag met GMN-minister Silvania om de tafel te zitten. De specialisten in loondienst van het CMC willen eerst schriftelijk antwoord op de brieven die ze eerder dit jaar hebben verstuurd. Zonder deze schriftelijke reactie kunnen zij niet deelnemen aan de spoedvergadering die voor vanmiddag is belegd. De medisch specialisten willen dat de normering topinkomen voor hen wordt ingetrokken. Sinds de invoering is de kwaliteit van de zorg in gevaar. Vanwege het onaantrekkelijke loon heeft het CMC moeite om nieuwe artsen te werven.