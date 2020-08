‘Meer criminaliteit door Covid-19’

Criminele netwerken vormen een grote bedreiging voor de veiligheid van de landen in het Caribisch gebied. De wereldwijde uitbraak van Covid-19 draagt bij aan een toename van onrust en criminaliteit. Dat zegt scheidend Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigadegeneraal Peter Jan de Vin vandaag tegen het het Antilliaans Dagblad.

De Vin zegt de situatie in Nederland onder de aandacht te hebben gebracht. Volgens hem is als gevolg daarvan ‘extra financiële ondersteuning voor de kustwacht veiliggesteld’. Zo is er volgens hem voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit 3,4 miljoen euro vrijgekomen.

De Vin zegt ook te hopen dat er de komende jaren meer personeel voor de Kustwacht in het Caribisch gebied kan worden aangenomen. Er werken nu 240 mensen bij de Kustwacht. Volgens De Vin zouden dat er over tien jaar 340 mensen mowten zijn, waarmee de Kustwacht 24 uur per dag paraat kan staan.