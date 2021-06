Meer dan 600 gepensioneerden gecompenseerd door SVB

Er zullen meer dan 600 gepensioneerden met terugwerkende kracht gecompenseerd worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Dat zegt directeur van de SVB Philip Martis. In 2017 pastte de SVB een korting van 10% toe op het pensioen van mensen die niet langer op Curaçao wonen. Dat werd later door de rechtbank teruggedraaid. Daarom krijgen alle Curaçaose pensioengerechtigden die op Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba wonen de toegepaste korting volledig terug.

