Meer mensen in de bijstand

De bijstandsaanvragen op Curaçao zijn sinds een half jaar met 40 procent gesteden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. In maart barstte de coronacrisis los op Curaçao. Volgens de krant is het bedrag dat was gereserveerd voor 2020 voor mensen in de bijstand duidelijk niet toereikend.

De Raad van Advies heeft de regering gevraagd aan te geven op welke wijze de regering de groei in het aantal bijstandsgerechtigden wil opvangen. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wil een solidariteitsfonds opzetten voor mensen die hun baan hebben verloren.