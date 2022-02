Meerdere aangiften tegen Eduard Braam

Statenlid Quincy Girigorie van de PAR heeft een klacht ingediend bij de Landsrecherche tegen Eduard Braam. Die beschuldigt Girigorie ervan ontucht te hebben gepleegd met minderjarigen. Volgens Braam komt het nieuws van beveiligers van Girigorie. Ook die zijn woedend en gaan ook een klacht indienen. Het geruzie is deze week begonnen nadat bekend werd dat Braam geen minister van Justitie kon worden vanwege een zedenmisdrijf in 2002. Daar heeft Girigori kritisch op gereageerd in de media. Hij eist nu dat woorden van Braam worden gerectificeerd.