Meerderheid kustwacht besmet met coronavirus

De meerderheid van de kustwacht medewerkers is besmet met het coronavirus. Dat meldt Shalick Clement, woordvoerder van de kustwacht vandaag aan de Extra. Hierdoor is het werk praktisch platgelegd. Er is gezocht naar een plan B voor het personeelstekort. Er wordt nu versterking gevraagd van militairen om de permanente bewaking op zee te kunnen garanderen. Ook zouden er volgens de Extra medewerkers met een hoge rang positief getest zijn, maar ondanks dat hun werkzaamheden toch voortzetten. Clement kan dat niet bevestigen, maar benadrukt wel dat de veiligheid van onze kusten niet in gevaar is.

Meer over besmettingen Coronavirus kustwacht