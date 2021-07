Meeste Covid-patiënten in CMC zijn niet gevaccineerd

De meeste Covid-patiënten in het CMC zijn niet gevaccineerd. Zo maakt het ziekenhuis vanmiddag bekend. Volgens infectiespecialist op het CMC Dr. Esther Rooijakkers gaat Covid-19 voorlopig niet weg en is de beste oplossing om toch te gaan vaccineren. Volgens Rooijakkers liggen er sinds vandaag 7 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care. CMC blijft volgens Rooijakkers de situatie monitoren en zet alle dagelijkse activiteiten voort. Wel wordt van het publiek gevraagd om een half uur voor een geplande afspraak aanwezig te zijn. Familiebezoek is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en tussen 17:00 en 19:00. Alle overige veiligheidsmaatregelen zoals mondkapjes, social distancing en hygiène.

