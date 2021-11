Van alle eilanden krijgt Bonaire er de meeste nieuwe besmettingen bij, zo blijkt uit de weekcijfers. In de eerste week van november werden op Bonaire 96 positieve gevallen gemeld. Een van de oorzaken is een uitbraak bij een kinderopvang. Ondertussen is er een lichte stijging zichtbaar op Aruba en zijn de cijfers op ons eiland nagenoeg hetzelfde gebleven.