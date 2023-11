MEO sluit keuken Iguana Café

De keuken van het Iguana Café aan de Handelskade moest gisteren dicht. Het multidisciplinair team constateerde een onhygiënische situatie. Gasten konden wel blijven zitten voor een drankje. In totaal werden acht horecazaken bij Bapor Kibra en Punda gecontroleerd. Daarvan moest 1 dicht en zes kregen een waarschuwing. De meeste waarschuwingen hadden betrekking op verlopen keuringskaarten en vergunningen van de douane. Kun Shun Bar Restaurant aan de Koraal Spechtweg was de enige zaak die alles op orde had. Deze week zat het multidisciplinair team om de tafel met de restaurantassociatie. De brancheorganisatie kaartte de handelswijze van MEO aan. Zo ging het onder meer over de impact van de controles op de gasten in horecagelegenheden.