Meteo: 2023 was een erg warm jaar

De hoogste temperatuur die vorg jaar werd gemeten op Curaçao was 37 graden celsius. De gebeurde op 28 augustus op luchthaven Hato. Dat heeft de meteorologische dienst bekend gemaakt in een terugblik op het voorgaande jaar.

2023 was volgens de meteo een warm jaar. Eind augustus en in de maand september werden verschillende hittegolven ervaren. Daarbij was er vaak weinig wind.

Dit zorgde voor een zeer oncomfortabele en gevaarlijke situatie voor de meest kwetsbaren in onze gemeenschap. ‘s Nachts bleef het ook lange tijd warm op het eiland. In september was er een gemiddelde minimumtemperatuur van 28,3. Dat is volgens meteo ‘extreem’.