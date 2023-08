Minderjarige chauffeur veroorzaakt ernstig ongeval

Een minderjarige chauffeur veroorzaakte gisteren een ernstig ongeval in de Welatinaweg in Buena Vista. De precieze leeftijd van de jongen is niet bevestigd, maar diverse media schatten hem tussen de 12 en 15 jaar. De jongen reed in een Mitsubishi Lancer en botste tegen een lantaarnpaal en kwam tegen een tuinmuur tot stilstand. Na de botsing nam de jonge chauffeur de benenwagen en liet hij de andere inzittende gewond achter. Even later keerde hij terug. De impact van de crash veroorzaakte veel schade. Naast de beschadigde lantaarnpaal raakte ook de elektriciteitskabels los, waardoor de buurt zonder stroom zat. Bovendien brak een waterleiding, wat leidde tot een lekkage die zich door de hele wijk verspreidde. De brandweer moest het voertuig openknippen om de gewonde passagier te kunnen bevrijden. Zowel de minderjarige bestuurder als de passagier zijn met ambulances naar de spoedeisende hulp van het CMC gebracht voor verdere medische behandeling.