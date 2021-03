Minister Aruba: Benzine duurder door corona

Volgens de Arubaanse minister Xiomara Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur zijn de recente prijsstijgingen van brandstof een gevolg van de coronacrisis. Drastische veranderingen in vraag en aanbod hebben volgens haar de prijs van ruwe olie opgestuwd. Sinds begin januari 2021 is benzine op ons buureiland ruim dertig cent duurder geworden. De minister stelt dat volgens internationale deskundigen de prijsstijgingen aan een combinatie van factoren te wijten is. Zo is het extreem koud in Texas, deze winter. Ook hebben olieraffinaderijen in verband met de lagere vraag door de coronacrisis, hun productie verlaagd. Enkele zijn zelfs gesloten. Vorig jaar daalde de prijs van ruwe olie dramatisch toen de economie sterk vertraagde door corona en mensen vrijwel niet meer reisden.