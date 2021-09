Minister GMN denkt aan “out of the box” oplossing voor CMC

Er zal een “out of the box” oplossing moeten komen voor de financiële problemen bij het CMC. Dat zei minister van Gezondheid Dorothy Pietersz-Janga in het avondjournaal van TeleCuraçao. Het ziekenhuis kondigde woensdag aan alle niet-spoedeisende zorg tot 1 januari te staken. Volgens de minister heeft de overheid momenteel geen geld en zal het CMC binnenshuis een oplossing moeten bedenken. Het CMC is niet de enige instelling in de zorg die met financiële problemen te kampen heeft. De overheid is momenteel afhankelijk van financiële steun uit Nederland en heeft haar handen ook vol aan de voorwaarden die daaraan zijn gekoppeld, aldus de minister.