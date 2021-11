Minister Ollongren betreurt uitspraken over energiebesparing

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreurt de ophef die is ontstaan door haar woordkeuze over energiebesparing op Bonaire. Zo schrijft de minister in een reactie op Kamervragen. Er was veel ophef ontstaan nadat de minister opriep minder te douchen en minder vaak de airco te gebruiken. De woordkeuze in haar brief is ongelukkig omdat er in de tekst onvoldoende rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden waar huishoudens in de Cariben mee te maken hebben, stelt de minister. Volgens Ollongren betekent besparing niet per se dat het gebruik van bepaalde apparaten omlaag moet, maar kunnen er ook energiezuinige alternatieven ingezet worden.